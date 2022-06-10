للمرة الثانية.. انطلاق معرض مفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة بمشاركة 21 فنان

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة للمرة الثانية على التوالي، المعرض الفني 2022 وذلك بهدف عرض الأعمال الفنية للفنانين اللاجئين من إريتريا وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.

ويستمر المعرض حتى 31 أغسطس، ويضم الفن الأصلي والحرف اليدوية من مجموعة متنوعة من الأنماط والأحجام.

وينطلق معرض مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمشاركة 21 فنانًا لاجئًا قادمين من إريتريا وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.

وكانت أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، التقرير الإحصائي الشهري اعتبارًا من 30 أبريل.

وأعلنت مفوضية شؤن اللاجئين أن مصر تستضيف حاليًا 282,891 لاجئًا وطالب لجوء مسجل ، معظمهم من سوريا والسودان وإريتريا وجنوب السودان وإثيوبيا ، بالإضافة إلى أعداد أقل من اليمن والصومال.

ووفقا للمفوضية بلغ إجمالي المسجلين في عام 2022، 15192 لاجئ من بينهم السوريون6051 40٪، وجنسيات أخرى 9،141 بنسبة 60٪.

وأوضح التقرير الشهري للمفوضية أن عدد اللاجئين المسجلين في أبريل ٢٠٢٢، بلغ 2688، توزعوا ( سوريون 930 35٪) وجنسيات أخري 1،758 65٪.