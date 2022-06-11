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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على شروط ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بواسطة التكنولوجيا

التكنولوجيا المالية
التكنولوجيا المالية

نص القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على شروط ترخيص مزاولة النشاط تمثلت في التالي:  

يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص:

1– أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .

2– تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

3– أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

تكنولوجيا مصر المالية التكنولوجيا المالية الأنشطة المالية

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تعرف على شروط ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بواسطة التكنولوجيا

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