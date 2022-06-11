مارس معه الرذيلة وهدده بالقتل.. شاب يعتدى على طفل بأسوان ووالدته تستغيث|فيديو

واقعة غير آدمية وغير إنسانية أقدم عليها ذئب بشري في محافظة أسوان، تحديدا في إحدى المناطق بإدفو شمال المحافظة إذ أقدم شاب على التعدي على طفل وممارسة الرذيلة معه.

ويمر الطفل "ي" صاحب الـ 7 سنوات الضحية، والمقيم بإحدى المناطق بإدفو شمال أسوان، بحالة نفسية سيئة بعد تعرضه للتعدى من قبل شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما، وظل فترة خائفاً من أن يبوح لوالدته بذلك ، ولكنه نظراً للضغط النفسى الواقع عليه وهو في هذه السن فقد قرر أن يروى لوالدته مأساته .



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ومن جانبها أشارت والدة الضحية بأن طفلها قد جاء إليها وهو في حالة سيئة ينتابها الخوف والرعب ، ليروى لها عن مأساته ومعاناته المتمثلة في قيام شاب بالتعدى عليه جنسياً أكثر من مرة في الزراعات، وأيضاً في الحوش .

وأوضح الطفل الضحية لوالدته بأنه كان يحاول في كل مرة الهرب من هذا الشخص، ولكن كان يقوم بإمساكه، والتعدى عليه، وكان يهدده بأنه سيقتله لو أفصح عن ذلك الأمر، وهذا هو السبب الذى جعله لم يبوح بهذه الكارثة والتعدى الجنسى عليه خوفاً من شراسة المتعدى وتخويفه له.

وأشارت والدة الطفل إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على نجلها حيث أثبت الكشف تعرض ابنها للاعتداء الجنسي بالفعل، وأن المتهم أحدث لابنها خدشًا في أسفل العمود الفقري، وأن أبنها يمر بحالة نفسية سيئة، وقد قامت بتحرير محضر بالواقعة، وألقت الأجهزة المعنية القبض على ذلك المتهم الغير الإنسانى، مناشدة المسئولين بمساعدتها في أخذ حق طفلها بعد تعرضه لهذا الفعل الغير أخلاقى والغير آدمى .



