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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. مئات الأقباط يقبلون على الاحتفال بمولد مارجرس كفر الدوار | فيديو

اقبال الأقباط على
اقبال الأقباط على مولد مارجرجس

توافد المئات من ‏الأقباط بمحافظة البحيرة ، علي مولد الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة كفر الدوار ويقومون كل عام بزيارته .

ويطلق المسحيون على المولد "نهضة "و يقوم الأقباط في المولد بإنارة الشموع أمام صور الشهيد "مارجرجس " طالبين شفاعته فى تحقيق بعض الأمنيات ، وتكون مراسم الاحتفال بالمولد عبارة عن (العظات اليومية ، الصلوات ، أدعية مسيحية ، و الترانيم ) ،وهى عادات شعبية عند الأقباط .

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بدأت أيام الاحتفال منذ يوم 5 يونيو وتستمر حتى 12 يونيو ، و يقوم الأهالى بنصب الخيام داخل المنطقة المحيطة بالكنيسة التى أقيمت خصيصا ، حتى يستقر بها الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

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البحيرة مولد الشهيد العظيم مارجرجس كفر الدوار نهضة الأقباط

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