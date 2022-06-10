البحيرة .. مئات الأقباط يقبلون على الاحتفال بمولد مارجرس كفر الدوار | فيديو

توافد المئات من الأقباط بمحافظة البحيرة ، علي مولد الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة كفر الدوار ويقومون كل عام بزيارته .
ويطلق المسحيون على المولد "نهضة "و يقوم الأقباط في المولد بإنارة الشموع أمام صور الشهيد "مارجرجس " طالبين شفاعته فى تحقيق بعض الأمنيات ، وتكون مراسم الاحتفال بالمولد عبارة عن (العظات اليومية ، الصلوات ، أدعية مسيحية ، و الترانيم ) ،وهى عادات شعبية عند الأقباط .
بدأت أيام الاحتفال منذ يوم 5 يونيو وتستمر حتى 12 يونيو ، و يقوم الأهالى بنصب الخيام داخل المنطقة المحيطة بالكنيسة التى أقيمت خصيصا ، حتى يستقر بها الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.