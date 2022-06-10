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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستجدات كورونا بالسعودية.. الحالات الحرجة تعاود الارتفاع والإصابات تنخفض واستقرار معدل الوفيات

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة السعودية ،اليوم (الجمعة)، تراجعًا في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 955 حالة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 932 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 23 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 776137 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9167 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة مقارنة بيوم أمس، حيث دخلت 9 حالات جديدة غرفة العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الآن إلى 99 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 659 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 758188 حالة.

زيادة إصابات كورونا في السعودية والمعدل اليومي تجاوز الـ 1000 حالة

كورونا السعودية.. تراجع الوفيات والإصابات وانخفاض حالات التعافي

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