ضبط 150 كيلو جمبري مجهولة المصدر| عقوبات قاسية تنتظر صاحب المطعم

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين في حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، واسفرت الحملة عن ضبط 140 كيلو جرام أسماك "جمبري" غير صالح للاستخدام الآدمي ومجهول المصدر، بمطعم شهير بحدائق الأهرام.

وتظهر عليه علامات تغير في الخواص الطبيعية مما يمثل خطراً، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبة التي تقع على هذا المطعم لارتكابه جريمة الغش التجاري وفقا للقانون.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك حيث نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.