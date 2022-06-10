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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع رصف 18 شارعا بحي ثان المحلة الكبرى

الرصف
الرصف

باشر  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف الجارية بشوارع حي ثان المحلة الكبرى ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لرصف وتطوير 18 شارع في نطاق الحي، إذ تم الانتهاء من أعمال وضع البلدورات على جانبي الطريق وفرد طبقة السن إلى جانب تشغيل السن وقطع الفرمة في شوارع أخرى.

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وفي سياق آخر تابع محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بكورنيش المحلة الكبرى حيث تم الانتهاء من الطبقة الأولى أساس (سن بسمك ١٥ سم) بطول ١٥٠٠م وجاري قطع الفرمة في القطاع الثاني بعد الهويس بطول٨٠٠ متر كما تم نقل الأعمدة في القطاع بعد الهويس وفتح الشارع.


كما تابع رحمي أعمال كشط طبقة الأسفلت بشارع البحر والذي يتم رصفه بداية من مدخل مدينة المحلة بسكة طنطا مروراً بمنطقة الشون وحتى نهايته عند شركة الزيت والصابون وذلك بطول 12 كم.


وأوضح أحمد المغاوري رئيس الحي أنه يتم رصف 18 شارع في نطاق الحي وهم شوارع (الرشيد، أبو بكر، عمر ابن الخطاب، عرابي، الشهيد حسين، حاتم، بدر، كمال درويش، فاروق ناصف، أنس ابن مالك، عشره، المنصور، امتداد المنصور، أنور سالم، صلاح سالم، سكة قطور، الشارع الرابط بين شارع محمد فريد وشارع أبو بكر، أبو الفضل).

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يذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق والشوارع بمدينة المحلة الكبرى، حيث تم رصف 86 شارع بطول 67 كم داخل مدينة المحلة بإجمالي تكلفة 359 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة في الفترة من 2020 إلى 2022، إلى جانب رصف عدد 47 شارع آخرين بمساحة 42600 م2 بالإنترلوك وطول 25 كم بالأسفلت ضمن خطة تطوير العشوائيات.

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