ممفيس للأدوية :50 مليون جنيه أرباحا مستهدفة خلال العام المالي المقبل

اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2022 - 2023.

وكشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل ربح قدره 43 مليون جنيه متوقع بنهاية العام المالي الجاري.

يشار إلى أن شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية حققت صافي ربح خلال الفترة من يوليو حتى مارس بقيمة 20.99 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 25.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية خلال التسعة أشهر لتسجل 406.51 مليون جنيه، مقابل 395.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.

مصنع ممفيس الأول

أنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول فى عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثانى الذى بدأ إنتاجه فى عام 1988.

وفى عام 1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات تابعة للشركة القابضة للأدوية التى تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس تتميز الشركة بإنتاج مختلف أشكال الأدوية من أمبو.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم الشركة ، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.