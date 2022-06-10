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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مسجد الإمام الحسين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أشاد جهانجير خان مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بجهود الدولة المصرية ودور وزارة الأوقاف في تطوير وصيانة المساجد الأثرية، جاء ذلك خلال زيارته لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عصر اليوم الجمعة 6 يونيو 2022م.

تطوير وصيانة المساجد الأثرية

كان في استقباله الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعبد الحميد عمر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة.
وخلال الجولة استمع إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير، وما تم من تجديدات بالمسجد، وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات ومرافق المسجد، والطرق المؤدية له، وما يتم في مصر من عمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.
وقد أثنى على ما رآه من تجديد وصيانة وتطوير لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وما لمسه من نهضة عمرانية تقام بمصر في مختلف جوانب العمران، مشيدًا باهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد والعمل المستمر على تطويرها بما يتناسب ومكانتها الروحية، كما أشاد بدور وزارة الأوقاف المصرية في عمارة المساجد ونشر الفكر الوسطي.

مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف صيانة المساجد الأثرية اليوم الجمعة القطاع الديني

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