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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة تطبيق فكرة صندوق القمامة المغلق للتخلص من النباشين بالوادي الجديد

المحافظ اثناء صلاة
المحافظ اثناء صلاة الجمعه

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد صلاح الدين بالخارجة، حيثُ التقى المواطنين عقب آداء الصلاة.

وبدأ حديثه مُوصيًا بضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمدينة والتزام السلوك الإيجابي حفاظًا على ما تحقق. 

كما وجّه الوحدة المحلية باستغلال المنطقة الكائنة أمام المسجد، وتوفير صناديق قمامة لحي أرض السلام، ودراسة تطبيق فكرة "صندوق القمامة المغلق" للتخلص من ظاهرة نبش القمامة.

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من ناحيةٍ أخرى وجه مديرية الطب البيطري بوضع خطة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، وأوضح أنه جاري استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي، وتحويل جميع آبار الري للعمل بالطاقة الشمسية.

 كما وجّه ببحث إقامة مركز رقمي آخر لتسجيل رسائل الدكتوراه والماجستير، وتوزيع شقق الأولى بالرعاية بنظام القرعة لمن تنطبق عليهم الشروط.

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