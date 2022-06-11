تصل لـ 10 آلاف جنيه .. زيادة في أسعار بايك X7 موديل 2022

شهدت السيارة بايك X7 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

بايك X7 موديل 2022

تضم السيارة بايك X7 موديل 2022 باقة من تقنيات الحماية والمكابح عالية الاداء ومنها، نظام IACC لتثبيت السرعة، ومكابح ABS و EBD، وخاصية الثبات الالكتروني، ودعم المكابح، والمساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وخاصية القيادة الذكية APA Smart.

بايك X7 موديل 2022

كما تضم السيارة بايك X7 موديل 2022 حساسات حركة تصل للعدد 12، و 8 كاميرات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب تقنيات الترفيه مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مقود حركة مالتي فانكشن، وشاشة للتحكم في مكيف السيارة، وفتحة سقف بانوراما.

بايك X7 موديل 2022

وتستمد السيارة بايك X7 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

بايك X7 موديل 2022

أسعار السيارة بايك X7 موديل 2022 في السوق المصري بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى بايك X7 موديل 2022 بقيمة قدرها 630 ألف جنيه بدلاً من 620 ألف جنيه.

الفئة الثانية بايك X7 موديل 2022 بقيمة قدرها 720 ألف جنيه بدلاً من 710 ألف جنيه.