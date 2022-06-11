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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قدرات مميزة للنسخة السويسرية بيكاسو LMS 660 .. صور

قدرات مميزة للنسخة
قدرات مميزة للنسخة السويسرية "بيكاسو LMS 660"

كشفت شركة بيكاسو السويسرية عن أول اصداراتها في عالم السيارت وهي النسخة "LMS 66" صاحبة التصميم والأداء الرياضية، والتي تقدم عبر 20 نسخة فقط، مع حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى الكثير من تقنيات دعم قائد المركبة.

بيكاسو LMS 660

الاداء الفني للسيارة بيكاسو LMS 660

 

حصلت السيارة بيكاسو LMS 660 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 650 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 720 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من تصميم Sadev زودت بـ 6 سرعات مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 315 كيلومتر في الساعة.

بيكاسو LMS 660

تصميم وتجهيزات السيارة بيكاسو LMS 660

 

تعتمد السيارة بيكاسو LMS 660 على جنوط رياضية قياسها 19 و 20 بوصة ذات تصميم هندسي مميز باللون الفضي تتخذ تصميم النجمة المتعددة الاضلاع، مع اطارات بيريللي B0 تروفيو R، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، وبعض الدعامات الخارجية المصنوعة من الياف الكربون.

بيكاسو LMS 660

وجاءت السيارة بيكاسو LMS 660 بمصابيح أمامية حادة وعدوانية المظهر، مع صادم أمامي مدعوم بشبكة متعددة الفتحات الهوائية، إلى جانب الفتحات الهوائية التي تظهر اعلى واسفل غطاء المحرك، وهيكل خارجي مصنوع بالكامل من الياف الكربون، ومصابيح خلفية مميزة، مع صادم خلفي عريض يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء وبفضل اللمسات الانسيابية الخارجية أيضا.

بيكاسو LMS 660
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