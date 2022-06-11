استعراض مميز لـ فيراري اف 8 تريبوتو الخارقة .. فيديو

تعتبر السيارة فيراري اف 8 تريبوتو واحدة من ابرز اصدارات الصانع الايطالي المخضرم صاحب شعار الحصان الواثب الشهير، حيث تنطلق بقدرات فنية عالية الاداء، بالاضافة إلى تصميمها الخارجي الخاطف للانظار.

استعراض مميز لـ فيراري اف 8 تريبوتو الخارقة

واستطاعت السيارة فيراري اف 8 تريبوتو أن تتألق داخل طريق أوتوبان المفتوح، بعد أن استعرضت قدراتها القوية في التسارع والانطلاق، من خلال مقطع فيديو نشرته قناة AutoTopNL المتخصصة في مجال استعراض السيارات عبر موقع YOUTUBE.

استعراض مميز لـ فيراري اف 8 تريبوتو الخارقة

تصل السرعة القصوى للسيارة فيراري اف 8 تريبوتو إلى 340 كيلومتر في الساعة، واستطاع مقدم المحتوى أن يتجاوز حاجز الـ 300 كم/ساعة خلال هذا المقطع في مدة زمنية قصيرة، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 3900 سي سي تيربو، مع قوة قياسية تبلغ 710 حصانا.

استعراض مميز لـ فيراري اف 8 تريبوتو الخارقة

ومن المعروف عن السيارة فيراري اف 8 تريبوتو بأنها قادرة على التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 2.9 ثانية، مع امكانية قطع مسافة الربع ميل خلال 10.5 ثانية فقط.

استعراض مميز لـ فيراري اف 8 تريبوتو الخارقة

وتظهر السيارة فيراري اف 8 تريبوتو من الخارج بتصميم انيق مع طلاء باللون الرمادي، وتحمل السيارة واجهة أمامية من مصابيح حادة وعدوانية المظهر، مع صادم امامية رياضي مدعوم بشبكات متعددة المقاطع، بالاضافة إلى غطاء للمحرك يضم مدخل هوائي، وفتحات هوائية جانبية، ومنظومة عادم مزدوجة، وابواب ثنائية مع مقصورة داخلية رياضية تعزز من فكرة هذه السيارة الخارقة.