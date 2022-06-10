مدير مشروع رواد 2030 : نهدف لتعليم الشباب كيفية خلق وظائف لأنفسهم

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية، إن المشروع لا يقتصر على البرامج التدريبية فقط، معقبه: "المشروع يهدف إلى نشر فكر ريادة الأعمال وتعليم الشباب كيفية خلق وظائف من خلال عمل مشروعات لأنفسهم".

وأضافت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"،: "نعمل على 4 محاور مهم، منها التعليم والدورات التدريبية، والتي تشمل حملة المليون ريادي والتي نستهدف بها رفع كفاءة مليون شخص وتغيير طريقة تفكيرهم في مصر".

وأشارت: "نقوم بعمل حملات توعية كبيرة، ولدينا حملة كبيرة اسمها "ابدأ مستقبلك"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تغيير طريقة تفكير النشء والشباب من سن الإعدادي فما فوق".

ولفتت "خليل"،:" تم العمل على محور حاضنات الأعمال والوزارة أنشأت 10 حاضنات الأعمال التي يقوم بدعم رواد الأعمال بهدف تحويل الفكرة لمشروع حقيقي ، والحاضنات تقدم دعم مالي وتقني وفني للشباب أصحاب أفكار المشاريع ".