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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مشروع رواد 2030 : نهدف لتعليم الشباب كيفية خلق وظائف لأنفسهم

الدكتورة غادة خليل،
الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية، إن المشروع لا يقتصر على البرامج التدريبية فقط، معقبه: "المشروع يهدف إلى نشر فكر ريادة الأعمال وتعليم الشباب كيفية خلق وظائف من خلال عمل مشروعات لأنفسهم".

وأضافت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"،: "نعمل على 4 محاور مهم، منها التعليم والدورات التدريبية، والتي تشمل حملة المليون ريادي والتي نستهدف بها رفع كفاءة مليون شخص وتغيير طريقة تفكيرهم في مصر".

وأشارت: "نقوم بعمل حملات توعية كبيرة، ولدينا حملة كبيرة اسمها "ابدأ مستقبلك"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تغيير طريقة تفكير النشء والشباب من سن الإعدادي فما فوق".

ولفتت "خليل"،:" تم العمل على محور حاضنات الأعمال والوزارة أنشأت 10 حاضنات الأعمال  التي يقوم  بدعم رواد الأعمال بهدف تحويل الفكرة لمشروع حقيقي ،  والحاضنات تقدم دعم مالي وتقني وفني للشباب أصحاب أفكار المشاريع ".

وزارة التخطيط التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم ريادة الاعمال البرامج التدريبية حملات توعية الدكتورة غادة خليل مشروع رواد 2030 رواد 2030

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