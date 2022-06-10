هشام توفيق: تسوية 95% من مديونيات شركات قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة انتهت من تسوية ديون متراكمة بقيمة 34 مليار جنيه مع بنك الاستثمار القومي وشركات الغاز والكهرباء والتضامن الاجتماعي، والضرائب وبذلك تكون الوزارة قد انتهت من تسوية 95% من المديونيات على الشركات التابعة للوزارة مع جهات مختلفة، لافتا إلى قيمة المديونيات بلغ 38 مليار جنيه.

وأشار هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع شركة سكوب العالمية الهندسية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب، بشرة خير لأهالي المقطم.

تابع وزير قطاع الأعمال العام، تطوير كورنيش المقطم سيكون مقصد أكثر من رائع لكل ساكني المنطقة وإطلالته على حدائق الفسطاط وعين الحياة، بالإضافة إلى تطوير الهضبة الوسطي، وسيضم المشروع المتكامل خدمات تجارية وسكنية وإدارية وترفيهية، لافتا إلى أن عوائد الأرباح تصل إلى 61 مليار جنيه وسيتم الانتهار منه خلال 5 سنوات.

