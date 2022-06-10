يوم حافل بمحاولات التهريب في مطار القاهرة.. 8 ضبطيات كبرى أحبطها رجال الجمارك.. وسبائك ذهبية وعملات أثرية وقضية أموال أمام النيابة

قرية البضائع تحبط تهريب عملات أثرية داخل طرود سبح وملابس

راكب عربي يهرب أدوية حمى البحر المتوسط داخل أرغفة عيش

سبائك ذهبية وتليفونات مهربة من فيينا مع راكبة أجنبية

كمية كبيرة من شرائط الاجهاض هربتها راكبة أجنبية من أثينا

يوم حافل بمحاولات التهريب الجمركي، يشهده مطار القاهرة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، الجمعة، على متن الرحلات الجوية القادمة الخارج، وداخل قرية البضائع بالصادرات الجوية، أسفر عن تحرير 8 محاضر بعضها محاضر جمركية الأخرى تم إحالتها إلى النيابة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

القضية الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخطوط النمساوية القادمة من فيينا، استوقف أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات “ أجنبية الجنسية”، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي آنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه آو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

صورة من الضبطية - رجال الجمارك

ولاحظ حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 ارتباك الراكبة، فقام بتكليف مصطفى عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا، مما أسفر عن ضبط 200 ألف يورو داخل 4 أظرف ورقية موضوعة في أكياس شفافة مغلقة بتفريغ الهواء.

وقام صبحي ربيع جابر مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنه مكونة من هاني محمود واحمد صبري وأحمد سعيد وعبد الحليم عبد المحسن لجرد وعد المبالغ النقدية، وتسليم الراكبة المبلغ الموازي للعشرة آلاف دولار أمريكي المصرح بهم قانونا دون إفصاح أو إقرار وهذا ما لم تقوم به الراكبة بل، وأخفت المبالغ بطريقة مريبة ورفضت استلام الاقرار علي الطائرة وتدوينه، أمر مدير إدارة الجمرك تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة لمخالفتها قوانين غسل الأموال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتم إحالة الراكبة للنيابة المختصة.

القضية الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة، علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة، استوقف محمد كمال أبو رحاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

قام محمد أحمد عبد الوهاب مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب مما اسفر عن ضبط 10 تليفون محمول و 9 سبائك ذهبية، أمر عبد الصادق مغاوري مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

صورة من الضبطية - رجال الجمارك

محاولة التهريب الثالثة، حدثت في قرية البضائع حيث تمكن رجال الادارة العامة للصادرات الجوية برئاسة أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية بالقاهرة، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية و التاريخية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى وإدارة تأمين البضائع.

وتبين إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عن مشمول البوليصة رقم 91015599301 بجمرك مطار القاهرة للشحن الجوى برئاسة أحمد أبو الفضل مدير الجمرك اشتبه سليمان كمال رئيس قسم الحركة وعادل وهدان مدير الحركة فى البيان الجمركي رقم 31055 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 5 طرود ملابس وهدايا مصدرة إلى دولة سلطنة عمان.

فتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد الظاهر مدير إدارة الحركة من مصطفى شوكت وسارة نهاد للمعاينة الفعلية فتبين وجود 4 طرود عبارة عن سبح وأطباق معدنية وملابس وشمع والطرد الاخير يحتوي على ستة عملات معدنية قديمة.

فتم العرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية التى أفادت بأن العملات المعدنية الستة منها خمسة عملات معدنية دائرية الشكل (ريال نمساوى) يرجع إلى عصر الإمبراطورية تالر ماريا تريزا ومدون على الظهر شعار النسر ذو الرأسين ومؤرخ ب 1780 م والعملة الأخيرة دائرية الشكل ترجع لعصر السلطان حسين كامل ومدون عليها "السلطنة المصرية" فئة خمس قروش .

وقد أقرت اللجنة أن العملات تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والأثار، قرر أحمد الشهاوى مدير عام جمارك الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

صورة العملات الأثرية المهربة - قرية البضائع

وفي محاولة تهريب أخرى، غريبة من نوعها وقعت اليوم في مطار القاهرة أيضا، وأحبطها رجال الجمارك هي لـ راكب عربي كان يحاول تهريب كمية من الأدوية داخل أرغفة من الخبز، فإنه أثناء إنهاء الإجراءات علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك.

بتفتيش حقائب الراكب بدقة نظرا لتردده الدائم خلال فترات قصيرة، ولم يسفر التفتيش عن وجود ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، إلا أنه تلاحظ لمأمورة الجمرك وجود كمية كبيرة من الأكياس بداخلها أرغفة من الخبز داخل حقائب الراكب، فقامت بفتح الأكياس والأرغفة من الداخل فوجدت 113 عبوة دوائية كرتونية بداخل كل واحدة شريط من دواء colchicine الخاص بعلاج حمى البحر المتوسط المعتاد تهريبه بكثرة في الفترة الأخيرة.

وفي محاولة أخرى، راكبة أجنبية مقيمة في مصر حاولت تهريب كمية من شرائط دوائية خاصة بالاجهاض، فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، استوقف توني فكري فريد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مينا فهيم مأمور الجمرك لم يجد اي شيء مخالف إلا أنه تلاحظ لـ حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، أن الراكبة تحمل حقيبتي يد، فقام بتكليف هاني محمود أحمد مأمور الجمرك بتفتيشهما يدويا مما أسفر ضبط 419 شريط sytotec الذي يستخدم في الإجهاض أسفل متعلقات شخصية للراكبة، فأمر صبحي ربيع جابر مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة.

صورة من ضبطية أدوية الإجهاض - رجال الجمارك

وعلى متن 3 رحلات مختلفة، كانت هناك محاولات تهريب أخرى أحبطها اليوم، رجال جمارك مطار القاهرة. للمحاولة الأولى فى الإدارة الثانية برئاسة أحمد سيد إبراهيم عافية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي رحلة الخطوط الأردنية القادمة استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة يوسف حامد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون أمبولات دوائية.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 31 امبول دوائي غالي الثمن و 42 علبة بهم كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان مخبأة داخل جوارب واحذية وعلب مكياج وفي جدار حقائب الراكب .

أما المحاولة الثانية فكانت فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي عبد البصير وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت علي رحلة طيران الشرق الأوسط ، استوقفت هبة مصطفي الشبراوي مأمور اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود تليفونات داخل حقائب الراكب، وقام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 8 هواتف محمولة وكمية من الشعر الطبيعي.

وفي محاولة تهريب ثالثة، تمكن رجال الجمارك بالادارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة رضا أحمد أبو العزم مدير إدارة الجمرك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب تهريب عدد من الهواتف المحمولة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من علب التليفونات المحمولة الفارغه بالعرض على رضا أبو العزم مدير الجمرك قام بتكليف محمد قنديل وهيثم محمد مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ١٧ تليفون خبأهم الراكب في ملابسه التي يرتديها .

قرر أحمد سيد إبراهيم عافيه وأحمد عبد الهادي عبد البصير ورضا أبوالعزم مديرى الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر ضبط جمركي رقمى ٧٦ و ٧٧ و 118 لسنة ٢٠٢٢.