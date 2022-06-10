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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية وزارة الشاب.. النادي يشهد حفل تقديم الأكاديميات الرياضية

صدى البلد

شهد نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر ، اليوم، تقديم الأكاديميات الرياضية وخطة الأنشطة الرياضية والاجتماعية لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، الذي يأتي بين شركة UFC مصر المسئولة عن إدارة الأنشطة الرياضية بنادي النادي المملوك لوزارة الشباب والرياضة مع مجموعة من أبرز الأكاديميات الرياضية في الألعاب المختلفة.

 

حضر حفل تقديم الأكاديميات الرياضية لموسم 2022/2023، الدكتور عبداللطيف صبحي عضو مجلس أمناء نادي النادي، ورؤساء الأكاديميات. 

وعبر الدكتور عبداللطيف صبحي خلال كلمته عن سعادته بهذا التعاون المثمر وتجديد الثقة في بعض الأكاديميات الموجودة والتي بدأت مع إنطلاق النادي منذ عامين، مشيرا إلى أن نجاح المنظومة تبدأ بالاعتراف بالخطأ ثم تعديل المسار، لافتًا إلي أن أختيار الأكاديميات بعناية سيُساهم في تخريج أجيال رياضية قادرة على المشاركة في البطولات المحلية والدولية بما تملكه هذه الأكاديميات من خبرة واحترافية متماشياً مع اتجاه الدولة والممثلة في وزارة الشباب والرياضة في النهوض المنظومة الرياضية.

 

 وأكد صبحي، أن مجلس الأمناء يحرص علي الاستعانة بالكوادر المتميزة في القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن هذا البروتوكول سيُساهم في زيادة اشتراكات العضوية في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الأكاديميات.

وأكد أن المنشآت الرياضية في النادي، والتي أقيمت علي أحدث مستوي هندسي وتكنولوجي، ستُساعد الأكاديميات في تنفيذ خططها الاحترافية. 

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