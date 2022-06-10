محافظة الإسكندرية تعلن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة

أعلن محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدات علنية عامة.

وتشمل المزايدات للعمليات التالية:

جلسة يوم الإثنين 20 /6 /2022، يتم طرح المساحة الرملية والشاطئ بمنطقة أبو العباس، خدمة لمن يطلبها (بنطاق حي الجمرك)_قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه ، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه

وعن جلسة يوم الأحد 26/ 6/ 2022 يتم طرح مبالة نادي الصيد بنطاق حي الجمرك ، قيمة التأمين المؤقت 20 ألف جنيه ،قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد على رقم تليفون وفاكس/ 034234140

ويسدد التأمين المؤقت طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.، كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية على حدى بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات.



على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

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