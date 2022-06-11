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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الدين في مقاطعة الجيران .. اعرف رأي العلماء

حكم الدين في مقاطعة
حكم الدين في مقاطعة الجيران

ورد سؤال لمركز الأزهر للفتوى، من سائل يقول: "ما حكم الدين في مقاطعة الجيران".

أجاب الأزهر، أن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم بين أنّ إكرام الجار والإحسان إليه من الإيمان ، فقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فليُكرِمْ جارَه» .البخاري
 

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وأضاف: نفى الإيمانَ عمن يُسيء لجاره ولا يُؤمِّنُه بوائقَه - أي: ظُلمه وشروره - فقال: «واللهِ لا يُؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن!»، قيل: مَن يا رسول الله؟! قال: «الذي لا يَأمَن جارُه بوائقَه». مسلم، ومِن ثَمّ فلا يجوز مقاطعة الجيران إلا إذا تحقّق الضّرر من جهتهم ولم يمكن دفعه، فإن أمكن إصلاح الفاسِد منه وجب ذلك.

وأكل: كما ينبغي تقديم حسن الظَّنّ وعدم التصرف بناء على وهم أو ظن غير راجح، فلتكن صلتنا بجيراننا طيبة،وأقلّ ما يجب نحو الجار كفُّ الأذى عنه، وما زاد على ذلك من تقديم الخير له فهو مندوب مستحَبّ، إلا إذا كان في حاجة أو ضرورة فالواجب تقديم ما يحتاجه ويدفع ضرورته.

هل لصلة الرحم أفعال محددة
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».

وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.

وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.

وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.


متصلة تشتكي من سوء حال أخت زوجها

ورد سؤال للدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، من متصلة تشتكي من سوء حال أخت زوجها، مشيرة إلى أن هناك شبهة وعلاقات محرمة لها مع الرجال.

أوضحت "عمارة" خلال لقائها عبر فضائية "أون": أن زوجها هو من يسأل عن ذلك لأنه الولي عنها، وكل إنسان ملزم عن خطأه، وسيحاسب على تصرفاته وأفعاله يوم القيامة".

وأضافت: "هذه السيدة ملزمة بالنصيحة وطريقة الهداية، وتجوز قطيعتها للإصلاح مع الهجر الجميل، خاصة إذا كان صلة الرحم بها يلحق بسمعة سيئة".
 

الأزهر حكم الدين في مقاطعة الجيران هل لصلة الرحم أفعال محددة صلة الرحم

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