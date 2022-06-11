العمل بجهة أجنبية بغير ترخيص أشهرها.. حالات إنهاء خدمة الموظفين وفقًا للقانون

نصت المادة (68) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية على 9 أسباب تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف، وجاءت كالتالي:

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

3. الاستقالة.

4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

8. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.