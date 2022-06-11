أخبار التعليم ....البحث العلمي تعقد ورشة عمل مستقبل السيارات الكهربائية ..آخر موعد للتقدم لبرنامج التعليم المدني بحلوان..٣٠ يونيو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

البحث العلمي تعقد ورشة عمل مستقبل السيارات الكهربائية.. .. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار إهتمام الحكومة المصرية بتطوير إستراتيجية الحركية الكهربائية للقضاء على بعض العوائق الأكثر شيوعًا ولنشر الحركية الكهربائية وخلق سياسات لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية، عن قيام مجلس بحوث الكهرباء والطاقة بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمى بعقد ورشة عمل لدراسة ” مستقبل السيارات الكهربائية والتشريعات التى تساعد على انتشارها” وذلك اليوم السبت الموافق 11/6/2022 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بفندق رمسيس هيلتون لعرض نتائج ومخرجات الدراسة .

عين شمس سيمنار دولي مع جامعة أخن الألمانية..اليوم

تعقد جامعة عين شمس، غدا السبت، سيمنارا دوليا بالتعاون مع جامعة أخن الألمانية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بالجامعة برئاسة الدكتورة شهيرة موسى.



افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس..اليوم

يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس يوم السبت القادم الموافق ١١من يونيو فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور أسامة السيد عميد الكلية و وكلاء الكلية وذلك بعد تجديده وتطويره بأحدث تقنيات الصوت على أعلى مستوى يليق بتاريخ المسرح و جامعة عين شمس.





دار علوم القاهرة تعلن اخر موعد تسليم ابحاث الخاصة بالدراسات العليا

اعلن الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن اخر موعد تسليم ابحاث الدراسات العليا .



٣٠ يونيو .. اخر موعد للتقدم لبرنامج التعليم المدني بحلوان



أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشترك بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.