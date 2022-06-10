رئيس الحزب الاشتراكي المصري: الحوار الوطني فرصة لتوجيه الطاقات في اتجاهات بناءة

أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الحوار الوطني فرصة لإخراج الاحتباس والطاقات بشكل سلمي ويمنع الانفجار، قائلا: "الحوار يؤدي بالطاقة الحبيسة في اتجاهات بناءة، ومدرك أن هناك رأيا، يقول إن الأمور حال تركها ستنفجر ولكن أنا مؤمن بالعكس".

وأشار أحمد بهاء الدين شعبان، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك توافقا مجتمعيا مع الدولة، وهو توافق نادر للبحث عن حل مشترك للأزمات الحالية، مؤكدا أن هناك مشكلات مجتمعية مثل: التعليم والصحة تحتاج إلى مناقشة مجتمعية.

وأكمل: “انتباه الدولة إلى ضرورة الحوار؛ ناتج عن استشعار أجهزتها الضغوط المتزايدة على المجتمع، وفي إحساس عام لدى الدولة والمجتمع أن الأوضاع الاقتصادية صعبة، وبالتالي لا بد من انفراجه تعطي أملا في المستقبل، لأنه لا توجد سُلطة في الدنيا تستطيع أن تحكم مصر باستمرار، دون حريات ومجتمع مدني متحرك ونشط”.