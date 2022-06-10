عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الحزب الاشتراكي المصري: الحوار الوطني فرصة لتوجيه الطاقات في اتجاهات بناءة

المهندس أحمد بهاء
المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري

أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن الحوار الوطني فرصة لإخراج الاحتباس والطاقات بشكل سلمي ويمنع الانفجار، قائلا: "الحوار يؤدي بالطاقة الحبيسة في اتجاهات بناءة، ومدرك أن هناك رأيا، يقول إن الأمور حال تركها ستنفجر ولكن أنا مؤمن بالعكس".

وأشار أحمد بهاء الدين شعبان، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن هناك توافقا مجتمعيا مع الدولة، وهو توافق نادر للبحث عن حل مشترك للأزمات الحالية، مؤكدا أن هناك مشكلات مجتمعية مثل: التعليم والصحة تحتاج إلى مناقشة مجتمعية.

وأكمل: “انتباه الدولة إلى ضرورة الحوار؛ ناتج عن استشعار أجهزتها الضغوط المتزايدة على المجتمع، وفي إحساس عام لدى الدولة والمجتمع أن الأوضاع الاقتصادية صعبة، وبالتالي لا بد من انفراجه تعطي أملا في المستقبل، لأنه لا توجد سُلطة في الدنيا تستطيع أن تحكم مصر باستمرار، دون حريات ومجتمع مدني متحرك ونشط”.

أحمد بهاء الدين شعبان الحوار الوطني الطاقة الحبيسة توافق مجتمعي الأوضاع الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الشباب حائر والإرهابيون استعلوا علينا وكأنهم شعب الله المختار

التضامن الاجتماعي تطلق حملة للقضاء على زواج الأطفال|خبراء يحددون 8 أسباب للمشكلة

إستونيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تصريحات بوتين

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

كرواتيا تفوز على الدنمارك وتعادل فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تفاصيل لحظات ما قبل يوم الحسم في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ