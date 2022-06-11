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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذ11 دورة تدريبية لـ 332 من رؤساء قري حياة كريمة بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، اليوم السبت ، سيتم تنفيذ 11دورة تدريبية لعدد 332 من رؤساء الوحدات القروية المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" وتستمر الدورات حتي نهاية شهر يونيو الحالي.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه تم  الإنتهاء الخميس الماضي من  3 دورات تدريبية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي، منهم دورتين للإدارة العليا لعدد 53 من  رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" و نوابهم، فى الفترة من 4 إلى 9 يونيو ، ودورة تدريبية لعدد 24 من القيادات الوسطى فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو، لافتاً إلي أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد  VNG، و الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأشار اللواء شعراوى إلي أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب بدأ تنفيذه يوم 4 يونيو الحالي ويستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية ، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية ، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية، مؤكداً أن الموضوعات التى يتضمنها البرنامج التدريبى تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن جهود الوزارة مستمرة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة ، و هذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات ، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين ، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030.

دورة تدريبية حياة كريمة مركز سقارة شعراوى

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