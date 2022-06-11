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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي تجدد هجومها على النقاب والحجاب والتعدد: تجهيل وخراب

فريدة الشوباشى
فريدة الشوباشى

استضافت الإعلامية إيمان أبوطالب، مساء اليوم، في برنامجها بالخط العريض، الكاتبة الكبيرة وعضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، التي قدمت واحد من أجرأ حواراتها، الذي أكدت خلاله الشوباشي على رفضها التام للنقاب، مشيرة إلى أنه تجهيل، وإذا كان من حق السيدات أن يرتدين النقاب فمن حقي أن أعرف شخصيتهن، ولذا فإنني أخشى أن أركب الأسانسير مع سيدة منتقبة.

وأضافت: النقاب عدوان على حريتي، ولا أعرف لماذا ترتدي النساء النقاب؛ هل الرجال المسلمون لو رأوا وجه سيدة "يتجنوا"!! لذا أتمنى وجود قانون يلغي النقاب لأنه ضد الحرية الإنسانية كلها.

وأضافت: لست مقتنعة أن الحجاب فريضة، ولم نعرف أنه فرض إلا في السبعينيات وقبل ذلك الصور موجودة، لم يكن بها حجاب.

وحول تعدد الزوجات قالت: إنه باب للخراب، لأن الله عز وجل شرط التعدد بالعدل ثم قال، ولن تعدلوا.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان ابو طالب.

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي مجلس النواب النواب قناة الحياة النقاب

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