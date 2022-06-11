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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي علام: المجتمع يبنى بالفتاوى الرشيدة

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الذي يميز مركز السلام التابع للأمانة العامة لدار الافتاء. هو الظهير الشرعي وهو لا يوجد في المراكز البحثية الأخرى، ونحن لدينا تاريخ بالأزهر الشريف ودار الإفتاء وخبرة المرصد الذي تم إنشاؤه في ٢٠١٤ ولدينا ظهير شرعي تفكيكي للفكرة المتطرف. 
 

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، " أننا لدينا خبرة من نوع ثقيل لمواجهة الأفكار المتطرفة، مشيرا: ان الفتوى صمام أمان وعنصر دمار في الوقت نفسه، هي صمام امان لمن  يفهم ان الفتوى بانيه وليست هدامة، ونستطيع أن نقول ان المجتمع يستقر بالفتاوي الرشيده".

وتابع  "أن الفتوى محركة ومدمره للجماعات الإرهابية،  وبناء على ذلك الفتوى في دار الإفتاء تطورت من خلال فهم دور الفتوى الحقيقي وأنه لابد أن يحقق استقرار مجتمعي وأن يبني ولا يهدم .
 

الدكتور شوقي علام الازهر الشريف مفتى الجمهورية دار الإفتاء الإفتاء الفتوي

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