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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد شقير يحكي عن طرائف أثناء حصوله على أكبر جائزة بالاتحاد الأفريقي

أحمد شقير
أحمد شقير

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير استشاري أمراض المسالك البولية بجامعة المنصورة ومؤسس مركز جينوم ؛ إنه تم الإعلان عن جائزة في الجامعة خاصة بالاتحاد الأفريقي وقدم فيها ولم يتذكرها ثم تواصل معه الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين نائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق  معه في التليفون وقال له لقد فزت ب 100,000 دولار قيمة الجائزة فتفاجأ الشقير إلى حد الانزعاج .

أضاف أحمد الشقير خلال لقاءه في برنامج مصر تستطيع على قناة دي ام سي ؛  أن أثناء هذه اللحظة لم يتعامل مع الدولار من قبل ؛  مضيفا انه تم الاتصال به من الجانب الأثيوبي في أديس أبابا وهناك مقر الاتحاد الأفريقي وتسليم الجائزة والتجهيز للحفل وعند سفره كان أثناء جمعه الغضب .

أوضح الشقير أن عند وصوله للمطار تفاجئ بأن السفر قد يؤجل بسبب الإضرابات السياسية وتوقف كل خطوط الطيران حينها ثم بعد شعوره باليأس من السفر توجه إلى المسجد للصلاة ثم سمع بالإذاعة الداخلية للمطار أن من يريد التوجه لأديس أبابا يذهب لبوابة كذا ؛ مضيفا أن في نفس الرحلة كان متوجها  لمقر الاتحاد الأفريقي وزير الخارجية أحمد أبو الغيط .

وتابع أنه بعد الذهاب لمقر الاتحاد الأفريقي لاستلام الجائزة وجد في الحفل أكثر من 40 رئيس دولة ؛ مضيفا أن للأسف هذا الحدث الضخم لم يأخذ الزخم الإعلامي المطلوب بسبب الاضطرابات السياسية وقتها ؛ مضيفا أن من قام بتسليمه الجائزة هو الرئيس السابق لفرنسا نيكولا ساركوزي .

أحمد شقير وزير الخارجية جامعة المنصورة الدولار الاتحاد الافريقي مصر تستطيع

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