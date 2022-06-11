عبدالقادر ميدو: ألف لاعب زور حضورهم في كشوف الجمعية العمومية لرابطة اللاعبين

نشر أحمد عبدالقادر ميدو المرشح السابق علي رئاسة جمعية اللاعبين المحترفين مستندات جديدة تؤكد تزوير حضوره في كشوف إجتماعات الجمعية العمومية لرابطة اللاعبين رغم وجوده خارج البلاد وإثبات هذا الأمر من واقع محاضر رسمية.

وقال عبد القادر ميدو أنه ليس الشخص الوحيد الذي وقع معه هذا الأمر بل اكثر من الف لاعبا.

وقال إن هناك لجنة للتفتيش عن مخالفات جمعية اللاعبين المحترفين وذلك بتوجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة الشكاوى والمستندات التي تم تقديمها ضد مجلس إدارة اللاعبين المحترفين.

وقال ان اللجنة تباشر تحقيقاتها بالقرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٢ في مقر جمعية المحترفين للتحقيق في اتهامات الخاصة بمجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين بعد ان تقدم ناصر عيد المحامي الخاص بكل من اللاعب احمد محمد عبدالقادر وأحمد ناصر أعضاء الجمعية.

حيث قدم المحامي مستندات خطيرة تثبت تورط مجلس إدارة الجمعية التي يرأسها مجدي عبدالغني في عدة قضايا ومن المنتظر أن تنهي اللجنة عملها في التحقيق في المخالفات المقدمة لوزارة التضامن الاجتماعي في الايام القليلة القادمة لترفع تقريرها للوزيرة نڤين القباچ .