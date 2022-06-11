برلمانية: اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية كان فعلا وليس قولا

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اهتماما ملحوظا بالنهوض بملف التعليم سواء قبل أو بعد الجامعي، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام كان بالفعل وليس القول.



وتابعت السيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات التنفيذية، من أجل عمل تغييرات جذرية بنظام التعليم، مشيرة إلى الإرادة الحقيقية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تعليميا.

ونوهت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة قطاع التعليم شهد فيها تطور كبير بالنسبة للمناهج التعليمية، إضافة إلى ظهور المنصات الرقمية، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الضخمة غير المسبوقة لتطوير القطاع.