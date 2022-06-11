أبراهيم عيسى: 8 آلاف طبيب استقلوا آخر سنة و1250 انضموا لمنظومة الصحة ببريطانيا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، استقالة 8 آلاف طبيب في آخر سنة فضلا عن أن هناك 1250 طبيب مصري انضموا لمنظومة الصحة البريطانية عام 2021، قائلا: "عندنا نقص هائل في الاطباء وفى ازمة كبيرة في المنظومة الصحية الطبية في مصر".

ووجه الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، كلامه إلى مسئولي وزارة الصحة قائلا: "لازم الدولة تقرأ الأرقام دي ونبدأ نشوف الأزمة دي وفي تسرب لطلبة الطب والأطباء ولازم نشوف أحوالهم وأنها في منتهى الصعوبة والمشقة ويتم اغرائهم بالسفر".

وانتقد الإعلامي إبراهيم عيسى، طريقة تعامل المسئولين مع أزمة الأطباء، قائلا: “المسئولين في بروج منعزلة وبعيدين عن الواقع ولابد من الابتعاد عن الأحاديث الرقمية ومعزولة عن التواصل مع الناس ولا أتصور أن الأطباء الشبان في مصر يجلسون مع أي مسئول، وفى مشكلة كبيرة وعميقة والدولة لازم تتصرف”.