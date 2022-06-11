عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجنايات تصدر حكمها في قضية قاتل كاهن الإسكندرية اليوم

كاهن الإسكندرية
كاهن الإسكندرية

تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، اليوم السبت، حكمها على المتهم بقتل الكاهن أرسانيوس وديد، بعد إحالة أوراق المتهم نهرو عبدالمنعم، قاتل الكاهن أرسانيوس وديد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة 11 يونيو للنطق بالحكم.

وخلال جلسات المحاكمة ، عرضت النيابة العامة مقاطع فيديو من تفريغ كاميرات المراقبة في محل واقعة قتل الكاهن ارسانيوس وديد، ومن خلال هذه المقاطع أثبتت النيابة العامة ترصد المتهم نهرو عبدالمنعم، بالمجني عليه قبل ارتكاب الجريمة، التي تمت في تمام الساعة ٧:٣٥ دقيقة.


وأكدت النيابة أن المتهم ترصد بالمجني عليه من قبل خروجه من الشاطئ في منطقة سيدي بشر ولمدة تجاوزت عدة دقائق حتى وصوله إلى المركبة التي كان سيستقلها.

وقد استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى  لأسرة الكاهن القمص أرسانيوس وديد، ومحامو الدفاع الحق المدنى.

ورفض المتهم نهرو عبدالمنعم تعيين محامي للدفاع عنه في القضية، حيث أنكر مجددا كافة الاتهامات المنسوبة إليه في القضية، وظل يردد جملة "والله ما اعرفه" أثناء جلسة المحكمة.

وطالب محامى الأسرة بتوقيع أقصى عقوبة للمتهم الذى ازهق روح انسان برىء فى شهر رمضان المبارك وقتل نفس حرم الله بقتلها.

وأضاف أن المجنى عليه مشهود له برعاية أسر فقيرة مستترة من المسلمين والمسيحيين ومشهود له بمحبته من أبناء الوطن ولم يفرق من مسلم ومسيحى، والمتهم هو قاتل محترف تتلمذ على يد طارق الزمر وعمر عبد الرحمن واعتنق فكر ابن تيميه المتطرف وهو نهجه لقتل الأنفس.

وعرض المحامي صور لهيئة المحكمة أثناء تواجد المجنى عليه مع أبناء الكنيسة فى امان تام وطالب أبناءه بعدم تناول الطعام الا بعد اذان المغرب احتراما للمسلمين.

و طالبت النيابة العامة، اليوم أمام محكمة جنايات الإسكندرية ، بتغيير وصف اتهام قاتل الكاهن ارسنيوس وديد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذى يطالب به مدعى الحق المدنى، لأن المتهم ترصد بالمجنى عليه قبل قتله قاصدا إزهاق روحه، فضلا عن سابق انضمامه لجماعة محظورة وسجنه لمدة ٢٠ عاما.

وقالت النيابة العامة أنها تسعى للحقيقة وسعت النيابة العامة إلى كشف الحقيقة وكافة الظروف التى أحاطت بها وتوسعت فى الأمر إلى مسقط رأس المتهم وسالت اهله وذويه وتبين انضمام المتهم إلى الجماعات المتطرفة التى تستحل الدماء والاتصال الدائن بقيادات الجماعة الإسلامية التى تستحل الدماء.

وأكدت النيابة هذه الدلائل تؤكد دافع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه واضطهاده للمسيحين "، مطالبة النيابة العامة القصاص واستشهدت بالآية "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى".

وأضافت أن قتل المجنى عليه احزن احبائه وأسرته كما أنه احزن الوطن أجمعه ، والمتهم ارتكب جريمة شنعاء يجب توقيع أقصى عقوبة عليه .

الاسكندرية مفتي الديار المصرية النيابة العامة الجماعات المتطرفة جنايات الاسكندرية كاهن الاسكندرية نهرو عبدالمنعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

ترشيحاتنا

علاج الضغط العصبي والاكتئاب.. وأبرز أعراضه

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

ليبيا.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. فيديو

الجنايات تصدر حكمها في قضية قاتل كاهن الإسكندرية اليوم

داخل تابلوه شاحنة.. جمارك نويبع تحبط تهريب كمية من الحشيش

مرتضى منصور: لا أزمات مع طارق حامد والجزيري.. وبن شرقي لن يرحل بسبب الأموال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ