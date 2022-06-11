مفتي الجمهورية : الشباب حيران بين الأفكار المغلوطة.. ونحاول تصحيح المسار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مؤتمر " سلام " التابع لدار الإفتاء، يهدف الي تحقيق السلم المجتمعي وتحقيق الأمن الفكري وتصحيح المسار، لأننا ابتلينا في السنوات السابقة بمصطلحات كثيرة استخدمت لخدمة أجندة معينة.



وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقاءة ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة صدى البلد، أن الذي يقف على حقائق الدين يجد أن هذه المصطلحات، نزعت من سياقها تماما واستغلت، واستخدمت وابتكرت لها أرضية بعيدة عن الشريعة والفهم الصحيح للإسلام .

وتابع الدكتور شوقي علام، لابد من إعادة الهدوء النفسي والأمن الفكري ولا يمكن أن يعود الا من خلال منهجية علميه تحقق السلام، وأمن نفسي يأمنه الشاب ويأنس به بحيث لا يحتار ويكون لديه طريق واضح ومنير .