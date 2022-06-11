إرضاء المنتفعين بالتأمين الصحي : حق المريض في اختيار اسم الطبيب المعالج

قال الدكتور أحمد دنقل مدير إدارة إرضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ؛ إنه بمجرد توجه المنتفع للوحدة أو المركز الطبي من أجل العلاج يتم فتح ملف يسمى بكشف الأسرة و يتضمن كل تفاصيل الفحوصات الطبية لجميع أعضاء الأسرة وبالتالي يكون هناك قاعدة بيانات لهيئة الرعاية الصحية وعند مرور المنتفع يكون هناك معلومات عن آخر زياره له .

أضاف أحمد دنقل خلال لقائه في برنامج مانشيت على قناة سي بي سي مع الإعلامي جابر القرموطي ؛ أن المنتفع عند اتصاله بالكول سنتر له الحق في اختيار اسم الطبيب المعالج ؛ مضيفا أن المنتفع تتوافر بياناته وبيانات أسرته على قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة أو بالمركز الذي يتردد عليه ؛ على سبيل المثال مدينة بورسعيد يتواجد فيها أكثر من 57 مركز للرعاية الشاملة ويتم تسجيل عدد معين من الملفات لكل مركز .

أوضح مدير إدارة إرضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل أن دور رضا المنتفعين لا ينتهي لأنها رسالة مجتمعية ؛ مشيرا أنهم قاموا بتشكيل مجلس لإرضاء المنتفعين من خلال دراسة الشكاوي لكل مركز على مدار شهر وبحضور جميع رؤساء المراكز ويحضر أيضا ممثلين عن المنتفعين وذلك من أهم أشكال المشاركة المجتمعية وبذلك يشعر المنتفع أنه صاحب المنشأة وشريك فيها .

أشار دنقل إلى أن هناك إدارة لإرضاء العاملين وتتبناها هيئة الرعاية الصحية ضمن البناء التنظيمى الخاص بالهيئة ؛ وهذا يؤدي إلى دعم المنتفعين بشكل جيد و تقوم الهيئة بدعم العاملين وتقديم سبل الدعم المعنوي اللازم ؛ مشيرا الى أن الهيئة رفعت شعار كلنا لإرضاء المنتفعين ؛ والتواصل بين العاملين والرؤساء دائم ومستمر علاوة على أننا قمنا بتدريب جميع العاملين بالهيئة على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع الحالات الخاصة بشكل أفضل.