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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رعب بين أهالي الترعة البولاقية بالساحل بسبب الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ عبد الله عبد الوارث شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كلاب ضالة.

وقال عبد الوارث في شكواه نعاني نحن سكان شارع أبو طالب متفرع من شارع الترعة البولاقية الساحل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير ومنذ يومين ولدت احد الكلاب الضالة وقامت بعقر المارة مما تسببت في الرعب للأطفال .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفتا بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01550813998.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم .

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين

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