عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة عربية شهيرة.. طريقة عمل غاليت الفطور

طريقة عمل غاليت الفطور
طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة

تعتبر طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة من الوصفات المقتبسة من المطبخ العربي، وهي وصفة شهية وصحية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة، وتقديمها على الفطور، فهي مناسبة لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أنها مغذية للأطفال.
 

فطور صحي.. مافن الخضراوات بوصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل بيض أومليت .. بخطوات سهلة


وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل غاليت الفطور، وهي إحدى الأكلات العربية  الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة

 

طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة

 


مقادير طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة
200 غ عجينة باف باستري
5 شرائح لحم بقري
كوب جبن موتزاريلا
حبة بندورة
بيضتين
بهار أسود
ملح

طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة
- في صينية مُبطنة بورق الزبدة نفرد عجينة البف باستري.
-  نضع قالبا دائريا لتحديد العجين وتقطيعه، ونتخلص من الزوائد.
- على الوجه نرش الجبن الموتزاريلا.
- نضع شرائح اللحم البقري فوق الجبن بالشكل الواضح أمامك.
- نقوم بثني أطراف العجين، وندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق.
- على الوجه نضع البيض والطماطم، ونرش الملح والبهار الأسود على الوجه.
- نعيد الصينية للفرن لمدة 10 دقائق، ونزين وجه الغاليت بالبقدونس قبل التقديم.

غالية غاليت الفطور طريقة عمل غاليت الفطور طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة المطبخ العربي الأكلات العربية Food Gorceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بنسبة نجاح 84.26%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

موضوعات متعلقة

طريقة عمل عجينة الكريب الحادق بوصفات مختلفة

حلويات فرنسية.. طريقة عمل كريب البراوني

طريقة عمل بسكويت بدون بيض وحليب

مفيهاش ضرر.. 5 وصفات طبيعية لتلوين بيض شم النسيم

ترشيحاتنا

الجزار: تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بـ دار مصر بالقاهرة الجديدة..26 يونيو

إنجلترا تستضيف إيطاليا في مواجهة ثأرية بـ دوري الأمم الأوروبية .. الليلة

بالأسماء.. 10 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية تبدأ الدراسة العام المقبل

موعد مباراة الزمالك والداخلية في دور الـ 32 بكأس مصر والقناة الناقلة

النواب يزف بشرى للمواطنين: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

إدانة جماعية من واشنطن وطوكيو وسيول لإطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

فيديو

مسار إجبارى يطرح كليب أغنية نص الحاجات.. فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ