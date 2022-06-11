وصفة عربية شهيرة.. طريقة عمل غاليت الفطور

تعتبر طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة من الوصفات المقتبسة من المطبخ العربي، وهي وصفة شهية وصحية، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة، وتقديمها على الفطور، فهي مناسبة لكل أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أنها مغذية للأطفال.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل غاليت الفطور، وهي إحدى الأكلات العربية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.





طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة

طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة



مقادير طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة

200 غ عجينة باف باستري

5 شرائح لحم بقري

كوب جبن موتزاريلا

حبة بندورة

بيضتين

بهار أسود

ملح

طريقة عمل غاليت الفطور المشهورة

- في صينية مُبطنة بورق الزبدة نفرد عجينة البف باستري.

- نضع قالبا دائريا لتحديد العجين وتقطيعه، ونتخلص من الزوائد.

- على الوجه نرش الجبن الموتزاريلا.

- نضع شرائح اللحم البقري فوق الجبن بالشكل الواضح أمامك.

- نقوم بثني أطراف العجين، وندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق.

- على الوجه نضع البيض والطماطم، ونرش الملح والبهار الأسود على الوجه.

- نعيد الصينية للفرن لمدة 10 دقائق، ونزين وجه الغاليت بالبقدونس قبل التقديم.