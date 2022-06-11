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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من حفلها الأخير..شاهد أحدث ظهور لنانسي عجرم عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مقطع فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نانسي عجرم في الفيديو بإطلالة أنيقة من أحدث حفل لها، مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحيت حفلًا جماهيرًا ضخمًا بقبرص، بحضور عدد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك. 

ويُعد حفل نانسي عجرم فى قبرص، هو أول حفل موسيقى يقام في الهواء الطلق  لموسم صيف 2022، ‏حيث التقت بمحبيها من دول عربية مثل "لبنان، الأردن، الكويت، دبي" الذين تواجدوا خلال عطلاتهم في شمال قبرص.

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