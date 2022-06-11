وكيل وزارة التعليم بأسوان يشهد باكورة إنتاج النشاط الصيفى لتوجيه الحاسب الآلى

شهد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بقاعة الحاسب الآلى باكورة إنتاج النشاط الصيفى لتوجيه الحاسب الآلى، والمتمثل فى إنتاج مشروعات تكنولوجية نفذها طلاب من المرحلة الإعدادية وذلك بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، نهاد عبدالله موجه عام الحاسب الآلى، بالإضافة إلى لفيف من معلمى وموجهى الحاسب الآلى.

ومن جانبها أوضحت نهاد عبد الله أن هذه المشروعات هى نتيجة دورة تدريبية تم عقدها للطلاب على مدار أسبوع كامل على أن يكون أخر يوم لعرض المشروعات، مؤكدة أنها سيتم نشر هذه المشروعات على قناة الكمبيوتر التعليمى بأسوان، كى تعم الفائدة جميع الطلاب.

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وأشارت نهاد عبد الله إلى أن هذه التدريبات تأتى تفعيلًا للتدريبات السابقة على برامج (Software Development Fundamentals) التى تلاقها معلمى الحاسب الآلى، بمركز إبداع مصر الرقمية ITI.

وأضافت نهاد عبدالله أن هذه التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة بضرورة نقل خبرات المعلمين إلى أبنائنا الطلاب خلال الأجازة الصيفية.

وعقب ذلك إستعرض الطلاب المشروعات التى قاموا بتصميمها وهى (آثار أسوان - الطاقة المتجددة - المحميات الطبيعية - العالم الافتراضى - متجر بيع الحيوانات الأليفة - أشهر الرسامين في التاريخ - مشروع مدرسة كيما الإعدادية المشتركة).

وخلال كلمته قدم عبد الكريم لطفى الشكر لتوجيه الحاسب الآلى، وعلى رأسهم الموجه العام على الجهد المبذول فى التدريب والسرعة فى التنفيذ، معربًا عن سعادته البالغة لما شاهده اليوم من عروض مميزة قدمها أبنائنا الطلاب "مصممى ومبرمجى المستقبل".

وأكد أنه فخور بأن لدينا طلاب بهذا الوعى وهذا الفكر، مقدمًا التحية لأولياء أمورهم "الأجلاء" الذين قاموا بتشجيعهم على التدريب واستغلال الأجازة الصيفية بشكل مفيد.

وخلال حديث أبوى دار بين وكيل الوزارة وأبنائه الطلاب، سرد لطفى لهم بعض ذكرياته الشخصية المتعلقة بالأنشطة، وكيف أثرت الأنشطة فى نشأته وشخصيته، وأنها مازلت عالقة بذاكرته إلى يومنا هذا لما لها من أثر طيب فى نفسه، مطالبًا أبنائه الطلاب بالتغلب على أى مخاوف قد تواجههم والاستمتاع بكل لحظة يتاح لهم فيها ممارسة الأنشطة التى تُقدِم لهم الترفيه بجانب التعلم، لتكون لهم ذكرى لها وقع إيجابى فى نفوسهم ويتحدوث عنها فى المستقبل لأبنائهم والأجيال القادمة، متمنيًا لهم مزيد من التألق والتميز والنجاح.