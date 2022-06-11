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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يزف بشرى للمواطنين: انخفاض كبير في الأسعار الفترة المقبلة

أسعار السلع
أسعار السلع

قالت النائبة ميرفت أليسكان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضا في أسعار السلع والمنتجات نتيجة تخفيض التعريفة الجمركية، والتي تعني تخفيض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج، مما يضاعف الاعتماد على المنتج المحلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت.

وأضافت "أليكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الانخفاض الذي ستشهده الأسعار بسبب تخفيض التعريفة الجمركية، سوف يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم، والتي ارتفعت بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي إلى 13.3%.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ارتفاع معدلات التضخم له أسباب التي يعلمها الجميع، حيث تعاني منها كل دول العالم، نتيجة وباء فيروس كورونا، وما تبعها من حرب روسيا وأوكرانيا، مشيرةً إلى أن ذلك الأمر أحدث موجة تضخمية غير مسبوقة ضربت كل اقتصادات وأسواق العالم.

وتوقعت النائبة أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في معدلات التضخم من خلال السيطرة على الأسعار وتراجعها نتيجة التسهيلات والقرار الحكومية، والتي كان آخرها القرار الجمهوري بشأن تخفيض التعريفة الجمركية، والتي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ارتفاع التضخم

كان البنك المركزي المصري، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر إلى 1.6% في مايو الماضي بزيادة بلغت 1.3% بالمقارنة بما كانت عليه معدلات التضخم في نفس الشهر من العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الشهري في ابريل الماضي بلغ 2.4%.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 13.3% في مايو الماضي مقابل 11.9% في أبريل السابق .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم وصول معدل التضخم الشهري نحو 1.1% مقابل 0.7% في أبريل السابق.

خفض التعريفة الجمركية

كما وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشأن التعريفة الجمركية بشكل نهائي، والذي يأتي متماشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

وينص القرار الجمهوري علي تصنيف بعض أنواع المركبات الكهربائية بإضافة بنود دولية فرعية للجرارات وسيارات نقل البضائع على غرار سيارات الركوب.

الأسعار التعريفة الجمركية النواب مجلس النواب التضخم البنك المركزي المصري

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