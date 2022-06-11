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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال 4 فلسطينيين بشبهة قتل شرطي إسرائيلي دهسا وإصابة 3 آخرين

اعتقال 4 فلسطينيين
اعتقال 4 فلسطينيين من رهط بشبهة قتل شرطي إسرائيلي دهسا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، السبت، اعتقال أربعة شبان فلسطينيين من مدينة رهط، للاشتباه بتورطهم في حادث دهس أسفر عن مصرع متطوع في الشرط وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إن المشتبه بهم اصطدموا بمركبة أجرة في مدينة ريشون لتسيون قبل أن يفروا هاربين من المكان.

وادعت أن الشبان دهسوا أربعة متطوعين في الشرطة عند حاجز نصب في شارع 412، عند محاولتهم اختراق الحاجز، الأمر الذي أسفر عن مصرع أحد المتطوعين.

وتشتبه الشرطة بأن المعتقلين الأربعة كانوا تحت تاثير الكحول لحظة وقوع الحادث.


وقالت الشرطة إن حالات الإصابات الثلاث تتراوح بين طفيفة وخطيرة، إذ تم نقلهم إلى مستشفى "أساف هروفي" لتلقي العلاج.

وأفادت بأنها تعتزم عرض المشتبه بهم في وقت لاحق على هيئة قضائية للنظر في تمديد اعتقالهم.

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