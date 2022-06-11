8 سنوات من الإنجازات .. نواب لجنة التعليم لـ صدى البلد: نعيش نهضة كبري في عهد الرئيس السيسي.. تحسن كبير فى تصنيف مصر الدولي .. والدولة ارتقت بالقطاع واقعيا وابتعدت عن الشعارات

إشادة نيابية باهتمام الدولة بالقطاع التعليمي في عهد السيسي

متعددة الإنجازات | جيهان البيومي : نعيش نهضة علمية في عهد الرئيس السيسي

برلمانية: اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية كان فعلا وليس قولا

على مدار 8 سنوات ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد فى عام 2014 ، تشهد المنظومة التعليمية طفرة هائلة وتغير جذري في العديد من السياسات والقواعد التي كانت متبعة قبل هذا الوقت، حيث وضع الرئيس السيسي ملف التعليم على أولوياته بهدف تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج بشكل يتواكب مع التغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا السياق رصد موقع صدى البلد أراء أعضاء لجنة التعليم في الإنجازات التي شهدها القطاع بعد مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي الحكم.

بداية قالت قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مصر تعيش نهضة علمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، منوهة انها تنتمي لهذا القطاع بكونها أحد أعضاء أعضاء هيئة تدريس.

وأكدت البيومي خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن قطاع التعليم والبحث العلمي يشهد مع حكم الرئيس السيسي إنجازات متنوعه، معددة إياها في السطور التالية :



• انشاء 494 كلية ومعهدا بالجامعات الحكومية بزيادة 93 كلية منذ 2014/2015

-عمل 188 برنامجا جديدا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل وعمليه التنمية الوطنية

و35 جامعة خاصة وأهلية بزيادة 17 جامعة منذ 2014/2015، 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط، و3 جامعات تكنولوجية جديده بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2019/2020.

• بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات منذ عام 2014/2015

• إدراج 4 جامعات في تصنيف ليدن الهولندي و 8 في تصنيف time higher education البريطاني عام 2017

• شهد تصنيف التايمز البريطاني time higher education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة.

• شهد تصنيف "شنجهاى "إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميا في 54 تخصصا علميا.

• شهد تصنيف us news العالمى للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية.

• شهد تصنيف qs العالمى 2020للمنطقه العربية إدراج 22 جامعه مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية ، مما يؤكد زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1% على مستوى تصنيف الجامعات.

• إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

• ضم 9 جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندى .

• ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمى 17 مركزا عن 2018 لتصبح 28 من ضمن 126 دولة عام 2019.

• احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم .

• احتلت مصر المركز 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية .

• احتلت مصر عالميا المرتبة 11 في النشر العلمى في تحليه المياه والأولى أفريقيا و المرتبه 25 في النانو تكنولوجى والثالثة إفريقيا في الزراعة الذكية .

• تنفيذ 34 مشروعاً قومياً بينها 8 جامعات أهلية دولية.

• رفع عدد الجامعات إلى 27 حكومية و29 خاصة وبدء تطبيق النظام الجديد بكليات الصيدلة لأول مرة ارتفاع عدد الجامعات الحاصلة على مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.

من جانبها قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اهتماما ملحوظا بالنهوض بملف التعليم سواء قبل أو بعد الجامعي، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام كان بالفعل وليس القول.



وتابعت السيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات التنفيذية، من أجل عمل تغيرات جذرية بنظام التعليم ، مشيرة إلى الإرادة الحقيقية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة تعليميا.

ونوهت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة قطاع التعليم شهد فيها تطور كبير بالنسبة للمناهج التعليمية، إضافة إلى ظهور المنصات الرقمية، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الضخمة الغير مسبوقة لتطوير القطاع.