عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: الأطفال وكبار السن أكثر المتضررين من هذا الطقس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة: إنه من الضروري توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ذروة الموجة الحارة، سواء لأصحاب الأمراض أو الأصحاء، وخاصة لكبار السن والأطفال ، وهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات التعرض المباشر لأشعة الشمس .

وأضاف الدكتور أشرف عقبة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن ضربات الشمس من الممكن أن تؤثر تأثيرات سلبية على مرضى القلب ، ومرضى السكر ، ومرضى والاكتئاب ومرضى السمنة .

ونصح " عقبة " بضرورة توخي الحذر ، وارتداء الملابس الفضفاضة فاتحة اللون ، وشرب السوائل بكميات كبيرة .

ونوه " عقبة " على أهمية عدم الخروج من المنزل في فترات ذروة الارتفاعات في الطقس إلا للضرورة ، ويكون الخروج في أوقات ما بعد الظهيرة . 

أشرف عقبة رنامج صباح الورد الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة توك شو ضربات الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بنسبة نجاح 84.26%

ترشيحاتنا

محمد صلاح: حولت منزلي إلى مستشفى.. والريال لا يستحق الفوز بدوري الأبطال

حالة الطقس.. انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا وعودة الأجواء ربيعية

طالبان تستقبل نائب الرئيس الأفغاني السابق في مطار كابول‬

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

صدقة سقيا الماء.. ثواب وضع كولدير مياه باردة للمارة فى الحر الشديد

محمد صلاح: ريال مدريد عقبة أمام تتويجي بالكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

فيديو

مساج وساونا.. القصة الكاملة لإقامة سهرات حمراء في ناد صحي بالجيزة.. فيديو

مسار إجبارى يطرح كليب أغنية نص الحاجات.. فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ