استشاري: الأطفال وكبار السن أكثر المتضررين من هذا الطقس

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة: إنه من الضروري توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ذروة الموجة الحارة، سواء لأصحاب الأمراض أو الأصحاء، وخاصة لكبار السن والأطفال ، وهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات التعرض المباشر لأشعة الشمس .

وأضاف الدكتور أشرف عقبة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن ضربات الشمس من الممكن أن تؤثر تأثيرات سلبية على مرضى القلب ، ومرضى السكر ، ومرضى والاكتئاب ومرضى السمنة .

ونصح " عقبة " بضرورة توخي الحذر ، وارتداء الملابس الفضفاضة فاتحة اللون ، وشرب السوائل بكميات كبيرة .

ونوه " عقبة " على أهمية عدم الخروج من المنزل في فترات ذروة الارتفاعات في الطقس إلا للضرورة ، ويكون الخروج في أوقات ما بعد الظهيرة .