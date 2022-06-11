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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

التعليم الفني: قطاعاتنا تدعم الأنشطة الاقتصادية وتتواكب مع سوق العمل العالمية.. فيديو

الدكتور محمد موسى
الدكتور محمد موسى عمارة - رئيس قطاع التعليم الفني

قال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم، إن أولياء الأمور في الأجيال الماضية كانوا يهتمون فقط بشهادات الطب والهندسة، متابعا: "الأعمال الدرامية عرضت أن أي اختيار آخر غير موفق".

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن مسار التعليم الفني يشتمل برامج دراسية في جميع المجالات، ومنها التعليم الصناعي، والتعليم الفندقي، والتعليم الزراعي، وهي قطاعات تدعم الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف رئيس قطاع التعليم الفني، أن الأنشطة الاقتصادية تقوم على خبرة الفنيين المؤهلين لسوق العمل، وهو ما جعل المستثمرين في الفترة الأخيرة يدركون أهمية وجود الفنيين في الشركات.

ونوه "عمارة" إلى أن التعليم الفني تبنى استراتيجية من عام 2018 تقوم على 5 ركائز يقاس بها ما تم من تطوير، مشيرا إلى أن من ضمن تلك الركائز ضمان جودة التعليم الفني، والمنافسة على فرص عمل لائقة في سوق العمل، ومراجعة البرامج الدراسية التي تتماشى مع مراصد سوق العمل العالمية، ورفع قدرات معلمي التعليم الفني. 

التعليم الفني الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني قطاع التعليم الفني توك شو الانشطة الاقتصادية

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