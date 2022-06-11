استشاري يطرح طرقا لحماية الأطفال من تأثير محتويات أفلام الكارتون غير الأخلاقية

قال علي بهنسي، استشاري الطب النفسي، إن العصر القادم مختلف تماما عما قبله، وتعاملنا مع الأطفال يجب أن يكون مختلفا، خاصة مع انتشار أفلام الكارتون غير الأخلاقية.

وأضاف "علي بهنسي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن العالم الخارجي يعمل على زراعة الشخصيات الكرتونية داخل عقل الأطفال، ولهذا يجب أن يكون هناك تدخل واضح وسريع من أولياء الأمور.



وأكد على أنه لا يمكن منع الطفل من مشاهدة تلك المقاطع ، ولكن لابد على الوالدين من تعليم الطفل كيفية التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة .

واسترسل: المنصات الكرتونية تحاول التأثير على اللا وعي لدى الأطفال منذ الصغر، وهنا يكمن دور المنزل والمدرسة والدين لمنع هذا التأثير.