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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يصعد داخل سيارة إسعاف بالدقهلية.. صور

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء بالدقهلية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحدة إسعاف محلج شربين، ورافقه وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية، وراندا المنشاوي، مساعد رئيس الوزراء، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، وعدد من المسئولين.

واستمع رئيس الوزراء لشرح حول عمل وحدة الإسعاف، وطلب الصعود لسيارة الإسعاف للتعرف على مكوناتها، وأشاد بالوحدة ودخولها الخدمة لأهالي مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بوجوده في الدقهلية لتفقد مشروعات حياة كريمة، لافتا إلى أن المشروعات جزء من المرحلة الأولى في المحافظة، وقد تم الانتهاء من ٩٥٪؜ من المشروعات في قرية الحصص.

وقال إن شبكة الغاز بالكامل دخلت في القرية والاتصالات وكابلات الفايبر، مشيرا إلى أن كل المشروعات تعمل في البرنامج الزمني المحدد لها، وأن جميع الخدمات مربوطة بالعاصمة الإدارية لأنها إلكترونية، وهذا ما سيتم في جميع قرى ومراكز الجمهورية.

وأوضح مدبولي أن هدف المشروعات تقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

وأكد أنه رغم جميع التحديات، إلا أن هذا المشروع من أولويات الدولة، ويستمر العمل به طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي في كل المحافظات. 

وأضاف أن نسب التنفيذ بالمحافظة وصلت إلى  ٨٣.٣٪؜ وسوف سيتم بالكامل خلال العام الحالي، لافتا إلى أنه حين يكتمل المشروع في جميع المحافظات سوف يكون هناك حياة كريمة ونقلة حقيقية لـ ٦٠ مليون مواطن في الريف.

ونوه مدبولي إلى أنه يتابع  بنفسه سير مشروعات “حياة كريمة” كل أسبوعين للوقوف على معوقات التي تواجه المشروع للعمل على حلها، مشيرا إلى أن الوحدة الصحية تم الانتهاء منها لدخولها في مشروعات التأمين الصحي، لذلك تتم تهيئة كل المباني الخدمية لأفضل مستوى ليشعر الموطن بالفرق.

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مدبولى سياره أسعاف الدقهلية رئيس مجلس الوزراء

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