عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجلس القيادة الرئاسي اليمني: الشعب المصري وقف بجانبنا وساعدنا على الاستقلال |فيديو

الدكتور رشاد العليمي
الدكتور رشاد العليمي

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد العليمي، إن من دواعي سروره التحدث من أرض الكنانة مصر؛ لنقل تحيات الشعب اليمني للشعب المصري الشقيق الذي كان بجانب اليمن دوما، وساعد اليمن في استقلال الجنوب.

وأضاف الدكتور رشاد العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أسهمت في النهضة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية عام 1962، ومصر تقف مع الشعب اليمني اليوم في صف الشرعية الدستورية اليمنية؛ من أجل إسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، ووقف ملاحقة المعارضة.

وأكد أن الانقلاب اليمني يسعى من خلال هجماته العودة للعصور ما قبل الدولة الوطنية، ويقف ضد المساواة، وسيادة القانون. 

مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

البعثة الأممية في ليبيا تعلق على اشتباكات مدينة طرابلس

‎الخطيب: لم نتصور أن يمنح الكاف المغرب حق تنظيم نهائي أبطال أفريقيا

الخطيب: طلبنا ملعبًا محايدًا.. وفوجئنا ببيان الكاف عن مباراة النهائي

لحظة النطق بحكم الإعدام ضد قاتل الكاهن أرسانيوس بالإسكندرية ..فيديو

وزارة الأوقاف تطلق مبادرة للتوعية بأحكام ومناسك الحج

الخطيب: موقف الأهلي لا يرتبط بمكسب أو خسارة بطولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

فيديو

حمادة هلال: أنا من جمهور الكبير وأتمنى تقديم ديو مع أحمد مكى

بتشفي العليل.. أهالي قرية يتبركون بمياه بالوعة صرف| فيديوجراف

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

مساج وساونا.. القصة الكاملة لإقامة سهرات حمراء في ناد صحي بالجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ