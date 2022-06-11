مجلس القيادة الرئاسي اليمني: الشعب المصري وقف بجانبنا وساعدنا على الاستقلال |فيديو

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد العليمي، إن من دواعي سروره التحدث من أرض الكنانة مصر؛ لنقل تحيات الشعب اليمني للشعب المصري الشقيق الذي كان بجانب اليمن دوما، وساعد اليمن في استقلال الجنوب.

وأضاف الدكتور رشاد العليمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أسهمت في النهضة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية عام 1962، ومصر تقف مع الشعب اليمني اليوم في صف الشرعية الدستورية اليمنية؛ من أجل إسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، ووقف ملاحقة المعارضة.

وأكد أن الانقلاب اليمني يسعى من خلال هجماته العودة للعصور ما قبل الدولة الوطنية، ويقف ضد المساواة، وسيادة القانون.