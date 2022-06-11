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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إطلاق هواتف ZTE Blade A72 و Blade A52 بسعر زهيد

هاتف ZTE Blade A52
هاتف ZTE Blade A52

أعلنت شركة ZTE، عن زوج من الهواتف الذكية ضمن سلسلة Blade، حيث يأتي كلا الهاتفين بدعم معالجات Unisoc، مما يعني أن إصدارات الشركة الجديدة ستقدم مواصفات مميزة ضمن فئة الهواتف الاقتصادية ذات الأسعار المنخفضة.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة ZTE، أحدث هواتفها تحت اسم Blade A72 و Blade A52 في الأسواق الماليزية، بنفس المواصفات تقريبا ولكن مع اختلاف بسيط في البعض منها.

 

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سعر ومواصفات هاتفي ZTE Blade A72 و Blade A52


يمتاز هاتف ZTE Blade A72، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1080× 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز، بينما يوفر طراز Blade A52، نفس المواصفات ولكن بحجم شاشة أقل يبلغ قياسها 6.5 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ويحتوي كلا الهاتفين على كاميرات سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، داخل نوتش على شكل قطرة ماء، كما أنهما يشتركان في نفس إعدادات الكاميرا الخلفية، والتي تأتي بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكر والعمق.

هاتف ZTE Blade A72

وزودت ZTE، هاتفي Blade A72 و Blade A52، بمعالج Unisoc SC9863A، المطور بدقة تصنيع 28 نانومتر، ويعمل كلا منهما بواجهة المستخدم MiFovor 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف Blade A72، بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، بينما يحتوي طراز ZTE Blade A52، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم الشحن السريع.

ويتوفر إصدار ZTE Blade A72، في لونين هما الأزرق والرمادي، مقابل سعر حوالي 114 دولار (أي ما يعادل 2100 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 3+ 64 جيجابايت.

هاتف ZTE Blade A72

وبينما يتوفر هاتف ZTE Blade A52، في اللون الرامادى والذهبي، مقابل سعر 91 دولار (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 2 + 32 جيجابايت.

هاتف ZTE Blade A52
ZTE Blade A72 هاتف ZTE Blade A52 هاتف Blade A72 ZTE Blade A52

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