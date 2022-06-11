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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ارتفاع معدل التضخم طبيعي.. والاقتصاد العالمي يمر بحالة عدم يقين

البنك المركزي
البنك المركزي

قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن ارتفاع معدلات التضخم إلى 13.3 % أمر طبيعي، في ظل ما تعانيه كل دول العالم من أزمة اقتصادية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، مشيرًا إلى أن العالم يعيش حاليًا في وضع اقتصاديا يسمي بـ مرحلة "عدم اليقين، حيث لا يعلم أحد ولا يمكن أن يتم التنبؤ بالوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

وأضاف "سمير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الفترة المقبلة لا يمكن توقع شكل معدل التضخم كيف سيكون، خاصة مع استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وما تبعها من وقف لسلاسل التوريد والإمدادات بين الدول، وارتفاع سعر الفائدة في أغلب دول العالم.

كان البنك المركزي المصري، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر إلى 1.6% في مايو الماضي بزيادة بلغت 1.3% بالمقارنة بما كانت عليه معدلات التضخم في نفس الشهر من العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الشهري في ابريل الماضي بلغ 2.4%.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 13.3% في مايو الماضي مقابل 11.9% في أبريل السابق .

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم وصول معدل التضخم الشهري نحو 1.1% مقابل 0.7% في أبريل السابق.

 

 

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