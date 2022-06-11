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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانتهاء من تأهيل 5200 كيلو..تعرف على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير الترع

صدى البلد

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن قطاع المياه شهد خلال السنوات الماضية طفرة وتقدم ملحوظ، مشددا على أن كافة الأنشطة ترتبط بقطاع المياه بشكل كبير.

 

وأضاف "محمد غانم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع على قناة "دي إم سي",الوزارة مسئولة عن توفير كافة احتياجات الدولة من المياه، بالإضافة إلى أنها تتعامل مع قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها.

 

وأوضح أن وزارة الري تعمل على تنوع مشروعاتها، منوها بأن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل جميع محافظات الوادي والدلتا.

 

واسترسل: هناك تراجع كبير من شكاوى المواطنين حول نقص إمداد المياه بالترع، نتيجة ما تحتويه من رواسب وعوائق، ولكن بفضل مشروع التأهيل تم القضاء على هذه الشكاوى.

 

ولفت إلى أن المشروع ساهم في تأهيل أكثر من 5200 كيلو بالكامل، بالإضافة إلى 4100 كيلو جاري العمل عللى تأهيلهم، وأيضا تم توفير الاعتمادات الخاصة بـ 2700 كيلو أخرين.

تاهيل الترع قطاع المياه وزارة الرى التغيرات المناخية اخبار التوك شو

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