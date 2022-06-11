ضبط 6 مصانع مخالفة في حملة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالقليوبية حملة مكبرة استهدفت مصانع إعادة تدوير المنتجات الغذائية والبلاستيكية المصنعة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص، أسفرت عن ضبط 6 مصانع مخالفة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بقيام إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبط 6 مصانع يتم خلالها إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات الغذائية والبلاستيكية المصنعة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص تمهيداً لطرحها بالأسواق.



كما جرى ضبط المديرين المسئولين عنهم وبلغ إجمالي المضبوطات 9.6 طن و 30840 قطعة "غذائية عبارة عن مواد خام مجهولة المصدر ومصنعات مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول و 16,11 طن بلاستيك ومصنوعاته المغشوشة والمقلدة من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.