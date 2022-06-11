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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعدام لطالب مغربي متهم بالقتال في صفوف الجيش الأوكراني بجمهورية دونيتسك

صدى البلد

أجرت قناة روسيا اليوم، لقاءا مع الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام من طرف محكمة بجمهورية دونيتسك الشعبية الموالية لروسيا وغير المعترف بها دوليًا، تحدث فيه عن راتبه في الجيش الأوكراني، وقال أنه قاتل في الصفوف الامامية بأوكرانيا لمدة شهر مقابل حوالي 1070 دولار، واختتم تدخله بتوجيه رسالة لمن أسماهم "المتطرفين".

 

وشككت عدة جهات في أول ظهور للطالب المغربي على قناة روسيا اليوم، معتبرة بأنه "أجبر على إنجاز هذه المقابلة الصحفية".

 

وتحظى قضية إبراهيم سعدون، باهتمام وأيضا جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب والعالم، ودعت عدة جهات مغربية للتدخل من أجل إطلاق سراحه، فيما وجهت جمعية الصداقة المغربية الروسية التماسا للرئيس فلاديمير بوتين، من أجل التدخل لعدم تنفيذ الإعدام في حق الطالب لاعتبارات إنسانية.

 

وكانت محكمة روسية "بالوكالة"، حكمت على الطالب المغربي إبراهيم سعدون وبريطانيين بالإعدام، بعدما تم القبض عليهم أثناء القتال ضد القوات الروسية بتهمة العمل كمرتزقة لدى أوكرانيا.

 

وفيما أدانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس الحكم ووصفته بأنه "حكم زائف بلا شرعية على الإطلاق"، ولم تعلق الحكومة المغربية على الحكم حتى الآن.

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