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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة فحص غير مسبوقة في شنغهاي للكشف عن الإصابات بـ كورونا ..فيديو

حملة فحص في شنغهاي
حملة فحص في شنغهاي

عرضت قناه "euronews (عــربي)" فيديو يوضح انه بعد عشرة أيام فقط من رفع شنغهاي قيود مكافحة جائحة كورونا، فرضت السلطات في المدينة الصينية على جميع سكانها الخضوع لفحص شامل لفيروس كورونا.

وأوضحت القناة ي تقريرها المصور، أن هذا الفحص  أثار قلق السكان ومخاوفهم من التأثير  على الأنشطة التجارية.

وأفاد الفيديو بانه بات على السكان تقديم إثبات الفحص في غضون 72 ساعة قبل دخولهم المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات، وذلك في محاولة تقوم بها السلطات للحيلولة دون حدوث تفشي أوسع نطاقا بعد اكتشاف بضع حالات محلية مصابة بالفيروس.


 

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